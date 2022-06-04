Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України передав до експозиції “Україна – розп’яття” Державний прапор України, що майорів над “Азовсталлю”.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Експозицію розгорнули у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Для того, щоб передати на довічне зберігання реліквію, разом із начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим до музею завітали захисники Маріуполя.

Незабаром цей прапор стане титульним експонатом музейної колекції свідчень повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Державний прапор України разом з пораненими українськими воїнами був урятований з металургійного комбінату “Азовсталь”.

“Настане час, коли цей прапор, уже як музейний експонат, знову побуває у вільному українському місті Маріуполь”, – зазначив керівник вітчизняної воєнної розвідки.