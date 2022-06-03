Про це повідомляє пресслужба МВС.
“Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку “Азов” здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони”, — зауважив Монастирський.
За його словами, завдяки розвідникам українці дізнаються більше інформації про умови тримання полонених, харчування та можливості їхнього визволення.
Він запевнив, що міністерства роблять усе можливо, аби повернути бійців додому.
“Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе”, — наголосив очільник МВС.
Водночас дві дружини та дівчина українських військовослужбовців, захоплених російською стороною або зниклих безвісти після захисту заводу “Азовсталь”, розповіли, що вони або мало, або зовсім не мають інформації про місцеперебування їхніх близьких.
- Також матері, дружини та сестри оборонців тимчасово окупованого Маріуполя заснували організацію із захисту прав військовополонених. У такий спосіб рідні українських бійців хочуть пришвидшити процес їхнього повернення.
- Зокрема Кабінет Міністрів України призначив начальника ГУР Кирила Буданова головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, замінивши Ірину Верещук.
- Варто зазначити, що останнім акордом так званої “денацифікації” в Україні повинен стати суд над бійцями полку “Азов”.