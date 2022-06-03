Під час телемарафону "Єдині новини" міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що зв’язок із полоненими бійцями полку "Азов" підтримують українські розвідки.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку “Азов” здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони”, — зауважив Монастирський.

За його словами, завдяки розвідникам українці дізнаються більше інформації про умови тримання полонених, харчування та можливості їхнього визволення.

Він запевнив, що міністерства роблять усе можливо, аби повернути бійців додому.

“Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе”, — наголосив очільник МВС.

Водночас дві дружини та дівчина українських військовослужбовців, захоплених російською стороною або зниклих безвісти після захисту заводу “Азовсталь”, розповіли, що вони або мало, або зовсім не мають інформації про місцеперебування їхніх близьких.