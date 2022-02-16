У будівлі Верховної Ради відбулися урочистості до Дня єднання. Перед початком засідання на площі Конституції біля парламенту підняли Державний прапор України під супровід оркестру Національної гвардії.

Про це повідомляють #Букви.

У заході взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та заступниця Олена Кондратюк. Також долучилися до святкування голови депутатських фракцій та груп, представники парламентських комітетів. Народні депутати та політики прибули до парламенту в традиційних українських вишиванках.











Прапори, концерт і вишиванки: у Верховній Раді відбулися урочистості з нагоди Дня єднання // 6 фото

Упродовж дня службу біля будівлі парламенту будуть вести Національні гвардійці. Гімн на початку планерного засідання виконали учасники хору “Хрещатик”.

“Ми сильний, єдиний народ. Сьогодні ми демонструємо це, святкуючи День єднання. У нас єдина держава, стабільна економіка та сильна армія. Ми також маємо бути сильними, стабільними та єдиними. Вірте у свою державу. Слава Україні!” — привітав українців прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На засіданні присутня делегація Сейму Литовської Республіки, яку привітали народні депутати оплесками. Зокрема українські політики привітали іноземних представників з Днем незалежності Литви.