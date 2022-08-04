Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
Чоловік за власною ініціативою “зливав” дані через спільноти в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами. Завдяки його інформації військові РФ неодноразово завдавали артилерійські та ракетні удари по місту.
Під час обшуку у затриманого корегувальника вилучили засоби зв’язку, що містять докази його злочинної діяльності. На фото видно листування чоловіка, де він надсилає інформацію отримувачу з символом “Z” на аватарці.
Згідно з повідомленнями зловмисника, він — таксист, який довгий час перевозив цивільних та військових та мав дані щодо Збройних сил України, проте після 2014 року “втратив зв’язок з потрібними людьми у РФ”, тому надав повідомлення у групу.
“Прошу, якщо є така можливість, передати з цього важливу інформацію “куди треба”! І як можна швидше. Тільки не публікуйте таке, після чого я на цьому світі не дочекаюся Російської Весни в Миколаєві, будь ласка. Працюйте, браття! Перемога буде за нами”, — написав чоловік.
Наразі йому повідомлено про підозру.
«Працюйте, браття!»: СБУ затримала коригувальника вогню по Миколаївщині, який «зливав» дані російським спецслужбам у месенджерах // 4 фото
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