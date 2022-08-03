Правоохоронці викрили та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка надавала інформацію загарбникам про військові та стратегічні об’єкти українських військових по всій Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, керівником злочинної мережі виявився мешканець Одеси. Він завербований російськими агентами й отримав псевдо “Професор”. Для того, щоб виконувати завдання російської спецслужби, колаборант створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу та залучив до неї мешканців інших регіонів, які отримували за виконану роботу грошову винагороду.

Таким чином, він став резидентом, який підшукував для ФСБ потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору інформації та корегування вогню.

У повідомленні зазначається, що російську спецслужбу цікавила інформація щодо дислокації центрів прийняття рішень і стратегічних об’єктів критичної інфраструктури у регіонах України.

Під час проведення спецоперації співробітники СБУ задокументували факти отримання та відпрацювання “Професором” завдань ФСБ щодо збору розвідувальної інформації про сили протиповітряної оборони та протикорабельних комплексів і артилерії в Одеській області. Також про укріплення та специфіку об’єктів СБУ в Одеській області та ОК “Південь” й загалом про суспільно-політичну ситуацію в Одесі.

Окрім того, задокументовано факти неодноразового отримання грошової винагороди, знімання відео та фотографування місць розташування військових підрозділів, для чого “Професор” за кошти ФСБ придбав спеціальний гаджет.

Спецпризначенці СБУ затримали колаборанта під час розвідки навколо Одеської військової адміністрації. Ще одного з агентів цієї мережі в Івано-Франківській області також вже затримано.