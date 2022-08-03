Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними СБУ, керівником злочинної мережі виявився мешканець Одеси. Він завербований російськими агентами й отримав псевдо “Професор”. Для того, щоб виконувати завдання російської спецслужби, колаборант створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу та залучив до неї мешканців інших регіонів, які отримували за виконану роботу грошову винагороду.
Таким чином, він став резидентом, який підшукував для ФСБ потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору інформації та корегування вогню.
У повідомленні зазначається, що російську спецслужбу цікавила інформація щодо дислокації центрів прийняття рішень і стратегічних об’єктів критичної інфраструктури у регіонах України.
Під час проведення спецоперації співробітники СБУ задокументували факти отримання та відпрацювання “Професором” завдань ФСБ щодо збору розвідувальної інформації про сили протиповітряної оборони та протикорабельних комплексів і артилерії в Одеській області. Також про укріплення та специфіку об’єктів СБУ в Одеській області та ОК “Південь” й загалом про суспільно-політичну ситуацію в Одесі.
Окрім того, задокументовано факти неодноразового отримання грошової винагороди, знімання відео та фотографування місць розташування військових підрозділів, для чого “Професор” за кошти ФСБ придбав спеціальний гаджет.
Спецпризначенці СБУ затримали колаборанта під час розвідки навколо Одеської військової адміністрації. Ще одного з агентів цієї мережі в Івано-Франківській області також вже затримано.
- Нещодавно Служба безпеки України затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати “гауляйтером” РФ у випадку окупації Черкаської області.
- Також Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровської області. Він також приховано збирав розвіддані щодо функціонування об’єктів Придніпровської залізниці, місць дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України й Тероборони.
- Раніше повідомлялося, що у Києві викрили ще одного агента спецслужб РФ. Мешканець столиці збирав та передавав дані про Збройні сили України та тероборону.