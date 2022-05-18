У Міністерстві оборони України вважають, що заяви представників російської влади про евакуацію військових із "Азовсталі" спрямовані на внутрішнє споживання громадянами РФ.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері національного телемарафону.

Наразі триває процес перемовин та операція з порятунку українських військових у заблокованому Маріуполі, який складається з декількох етапів. За словами Маляр, будь-які твердження РФ мають виключно пропагандистський характер та спрямовані на внутрішнє споживання росіянами.

“У Росії є свої політичні процеси, є свої політичні угруповання. Вони насамперед працюють на свою внутрішню аудиторію. Тому, ми повинні їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект і на пропагандистську ціль для внутрішнього російського споживання”, — зазначила Маляр.

Водночас вона прокоментувала, чому українська сторона майже не коментує операцію з порятунку. Заступниця міністра оборони наголосила, що “будь-яка інформація, яку ми оголосимо публічно, може зашкодити й самому процесу, і нашим захисникам”.

Маляр також закликала активістів та небайдужих людей бути обачними у своїх заявах та інформаційних кампаніях, аби не ускладнювати процес перемовин.