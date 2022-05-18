Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері національного телемарафону.
Наразі триває процес перемовин та операція з порятунку українських військових у заблокованому Маріуполі, який складається з декількох етапів. За словами Маляр, будь-які твердження РФ мають виключно пропагандистський характер та спрямовані на внутрішнє споживання росіянами.
“У Росії є свої політичні процеси, є свої політичні угруповання. Вони насамперед працюють на свою внутрішню аудиторію. Тому, ми повинні їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект і на пропагандистську ціль для внутрішнього російського споживання”, — зазначила Маляр.
Водночас вона прокоментувала, чому українська сторона майже не коментує операцію з порятунку. Заступниця міністра оборони наголосила, що “будь-яка інформація, яку ми оголосимо публічно, може зашкодити й самому процесу, і нашим захисникам”.
Маляр також закликала активістів та небайдужих людей бути обачними у своїх заявах та інформаційних кампаніях, аби не ускладнювати процес перемовин.
“Користуючись нагодою й ефіром, я хочу вкотре звернутись до наших активістів, небайдужих людей, які навпаки намагаються проводити інформаційні кампанії з обміну тієї чи іншої конкретної людини. Я хочу сказати, що часто це навпаки ускладнює процес перемовин. Це історія, якою повинні займатись професіонали”, — констатувала Маляр.
- Нагадаємо, що днями розпочалась евакуація українських воїнів, котрі перебували в оточеному росіянами маріупольському заводі “Азовсталь”. Американські аналітики вважають, що після довгих перемовин РФ погодилась на евакуацію для того, аби швидше оголосити про повний контроль над Маріуполем.
- Також у Росії Верховний суд розгляне справу про визнання українського полку “Азов” терористами. Це може унеможливити обмін захисників Маріуполя.
- Раніше засновник та перший командир “Азова” Андрій Білецький закликав не поширювати жодної інформації про евакуацію захисників Маріуполя.