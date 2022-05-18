Днями розпочалась евакуація українських воїнів, котрі перебували в оточеному росіянами маріупольському заводі "Азовсталь". Американські аналітики вважають, що після довгих перемовин РФ погодилась на евакуацію для того, аби швидше оголосити про повний контроль над Маріуполем.

Про це повідомили у пресслужбі Інституту вивчення війни.

Ще до початку евакуації українська розвідка повідомляла, що Росія готує престур іноземних журналістів по тимчасово окупованих територіях України у період 18-21 травня.

Окрім цього, ще однією причиною, чому Кремль погодився на евакуацію бійців з “Азовсталі”, може стати бажання РФ відвернути критику у свій бік після того, як російські війська не змогли здійснити перехід через річку Сіверський Донець та через повільний темп вторгнення.

За умовами евакуації, українських захисників вивозять на підконтрольну РФ частину Донецької області, а згодом їх повинні обміняти на російських військовополонених. Однак з початком евакуації, у держдумі РФ заговорили про те, що можуть відмовити у подальшому обміні бійців з “Азовсталі”, яких вони звинувачують у “нацизмі”.

Американські аналітики вважають, що Кремль може ігнорувати таку пропозицію держдуми або ж використовувати її у своїх цілях під час перемовин з Україною.

Те, що Кремль погодився на евакуацію українських воїнів з “Азовсталі” викликало обурення росіян у соцмережах. Зокрема у деяких Telegram-каналах висміяли міноборони РФ за те, що вони почали перемовини з “українськими терористами та нацистами”.

Така реакція, ймовірно, зірвала російську інформаційну кампанію, адже у Кремлі сподівались, що росіяни радітимуть повному захопленню Маріуполя. Проте населення Росії незадоволене угодою про евакуацію, адже сподівалось, що російська армія знищить захисників “Азовсталі”. Росіянам важко усвідомити, чому Кремль раптово змінив тріумфальну риторику на перемовини з Україною.