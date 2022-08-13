Він припустив, що росіяни можуть підірвати машинний зал на справному енергоблоці. Технічно персонал на станції повністю готовий до цієї нештатної ситуації. За його словами, вони знають, що робити та мають кошти для її проблеми: “Але ми дуже сильно втомилися. Люди виснажені та налякані”, — сказав працівник ЗАЕС.

“Ядерне паливо — завжди гаряче. Навіть якщо воно відпрацьоване, в ньому є елементи, що розпадаються, і тому завжди є енерговиділення. Якщо не відводити тепло від ядерного палива, воно перегрівається. Коли паливо перегрівається, то воно розширюється, як і будь-який матеріал при нагріванні. ТВЕЛи, в яких воно розміщене, тріскаються. У воду та атмосферу виходять досить багато радіоактивних газів. Це той самий радіоактивний йод”, — розповів анонімний співрозмовник журналістів.

Також крім газів, у воду попадають рештки відпрацьованого палива і купа радіоактивних ізотопів різних металів з дуже довгим періодом напіврозпаду. На його думку, на Чорнобиль це не було б схоже: “Це ближче до того, що сталося на Фукусімі”, — констатував інформатор.

“Допомоги від світу в цій ситуації немає. Кожен рік до нас приїжджають місії МАГАТЕ та інших міжнародних організацій з атомної енергетики. Але коли трапилося таке, вони всі стоять осторонь. Максимум, що ми чуємо, — це слова про глибоку стурбованість”, — зазначив працівник.

На Фукусімі була катастрофа, тому що землетрус та цунамі зупинили можливість реактора охолоджуватися. Внаслідок чого стався паровий вибух в активній зоні, був зруйнований конфайнмент, герметична зона реактора. Радіоактивні речовини потрапили назовні.

Цей сценарій може повторитись на ЗАЕС: але причини — це не природне лихо. Це обстріли російської армії.