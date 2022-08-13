У Головному управлінні розвідки Міністерство оборони України заявили, що російські окупанти ведуть обстріл Запорізької АЕС села Водяне та готують провокації навколо ЗАЕС під українським стягом.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР МО.

Розвідники наголосили, що внаслідок артилерійського обстрілу росіян по ЗАЕС пошкоджено перший блок помпової станції цеху теплових та підземних комунікацій.

Також частково зруйновано пожежну частину, яка відповідає за безпеку Запорізької АЕС. Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.

В той самий час загарбники працюють над створенням “картинки” для російської пропаганди.

Для цього на території ЗАЕС було завезено два автобуси “масовки”, яка повинна виконати роль місцевих жителів Енергодара та працівників ЗАЕС, оскільки справжні місцеві мешканці та персонал станції відмовились брати участь у постановках окупантів.

“До стели “Енергодар” на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою “Z”. На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ”, – наголосили у розвідці.