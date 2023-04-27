У Черкасах стався інцидент із затриманням чоловіка, котрому працівники ТЦК намагалися вручити повістку. Нині сторони вже подали заяви до правоохоронних органів. Офіційну оцінку дасть службова перевірка.

Ситуацію прокоментували у Черкаському обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки та начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Так, в ТЦК зазначили, що під час оповіщення населення в межах загальної мобілізації, представники ТЦК звернули увагу на чоловіка, який почав себе вести провокаційно, коли побачив військовослужбовців при виконанні службових обов’язків.

Громадянин почав ображати військовослужбовців, погрожувати фізичною розправою та застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців”, – наголосили у дописі.

Чоловіка затримали, на місце події військовослужбовці ТЦК викликали представників Нацполіції, котрі відібрали пояснення в учасників події.

У ТЦК стверджують, що відео вирване з контексту, наголошуючи, що “обставини значно ширші, аніж показано у фрагменті”. Проте, заявили, що з особовим складом, що залучаються до оповіщення військовозобов’язаних, проведено додаткові роз’яснювальні заходи щодо порядку роботи й дотримання норм законодавства.

З огляду на подію, призначено службову перевірку.

Своєю чергою, начальник Черкаської ОВА зауважив, що мобілізація – це не каральний захід, не чиясь забаганка, натомість — це життєва необхідність для нашої держави під час війни з російськими окупантами.

Це те, що потрібно для нашої Перемоги! Її крок за кроком виборюють реальні люди в реальних боях за нашу країну”, – мовиться у дописі.

Табурець пояснив, що цивільний не має права зневажливо ставитися до військового при виконанні службових обов’язків, навіть якщо він вручає сповіщення. Водночас додав, що й військовий не може реагувати так, як це зафіксовано на відео.

Він також запевнив, що офіційну оцінку цій ситуації та її учасникам дасть службова перевірка, яка вже розпочата в Черкаському обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки. А також правоохоронні органи, заяви до яких вже подані від обох сторін.