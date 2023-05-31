Запорізька електростанція окупована військами РФ з березня 2022 року. Персонал ЗАЕС розповідає, що їх залякують російські війська, щоб вони мовчали про те, що відбувається за зачиненими дверима.

Джерело: Sky News

Журналісти видання протягом кількох тижнів спілкувались з працівниками окупованої ЗАЕС. Інтерв’ю проводилися на умовах анонімності та з великим особистим ризиком для них. Працівники сказали, що якщо їх спіймають, то можуть піддати тортурам, ув’язненню або ще гірше. Вони знають про небезпеку, але все одно хочуть, щоб їх почули.

Жоден з тих, хто дав інтерв’ю не знав, з ким ще спілкуються журналісти, однак всі вони розповідали схожі речі про ймовірність ядерної катастрофи.

Один із чоловіків – Сергій (ім’я змінене у цілях безпеки) – попередив, що наслідки аварії на ЗАЕС можуть спричинити руйнування в більшій частині Європи, Росії та Середземномор’я.

“Рівень радіоактивного забруднення, а головне площа забруднення, становитиме тисячі квадратних кілометрів суші та моря… Це буде набагато, набагато гірше, ніж Фукусіма і гірше, ніж Чорнобиль”.

У той час як деякі ядерні експерти вважають, що така можливість є малоймовірною, інші сказали нам, що це можливий найгірший сценарій.

Серйозні занепокоєння щодо безпеки на станції виникли з того часу, як її окупували російські війська. Не в останню чергу тому, що в будівлі влучила важка зброя, зокрема снаряди та ракети.

Обидві сторони звинувачують одна одну в обстрілах ЗАЕС. Але джерела видання повідомили, що Росія навмисно націлилася на лінії електропередач, щоб перервати подачу електроенергії в Україну. Ці лінії мають важливе значення для безпеки заводу та механізму охолодження реакторів.

Протягом 30 років працівники найбільшої атомної електростанції Європи не могли уявити, що може статися відключення електроенергії.

Відколи російські війська окупували це місце минулого року, це траплялося сім разів.

Резервні генератори, як нам сказали, також не обслуговуються належним чином, інший працівник, Микола, сказав нам, що це через брак персоналу.

Він каже, що до війни на заводі працювало 11 тисяч працівників, а зараз може бути лише 3,5 тисячі.

“Там же дефіцит працівників для ремонту, які реально можуть обслуговувати та виправляти проблеми. Якість робітників нижча, тому що кваліфікований персонал пішов. Тому загалом ситуація тут погіршується”.

Зараз п’ять із шести реакторів зупинені, але є побоювання, що Росія може використати електростанцію, щоб влаштувати атаку під фальшивим прапором.

Міністерство оборони України стверджує, що РФ може зімітувати велику аварію, наприклад витік радіоактивних речовин, щоб зупинити будь-який український контрнаступ на півдні країни.

Очікується, що найближчими тижнями Україна віддасть наказ своїм військам розпочати контрнаступ для звільнення територій, які окупувала Росія.

ЗАЕС перебуває під окупацією вже 15 місяців, і техніки повідомили, що за останні кілька тижнів рівень військової активності різко зріс.

Вони були свідками того, як російські війська доставляли більше броні, боєприпасів і зброї, укріплюючи свої позиції.

Сергій каже, що, на його думку, це тому, що вони знають, що атомна станція захищена від українських ударів.

“Українські збройні сили не будуть обстрілювати станцію. Тому вони збільшують тут кількість військ і техніки, тому що якби вони це робили в іншому місці, то точно потрапили б під обстріл Збройних сил України. Річ у тім, що півтора місяця тому на станції було вдвічі менше військ, а зараз у два рази більше, тобто вони точно готуються до контрнаступу”.

Важко знати, що саме відбувається всередині, але техніків регулярно залякують , щоб вони мовчали, фактично утримуючи їх як заручників.

Микола сказав, що тут страшно працювати, але вибору у нього немає.

“У кожного своя історія. І я вважаю, що найголовніше — не потрапити до їхніх рук, тому що навряд чи ти вийдеш і залишишся тим, ким був, коли увійшов”.

Міжнародне агентство з атомної енергії проводить інспекції, але продовжує висловлювати серйозну стурбованість щодо атомної станції та закликає до негайної демілітаризації території.