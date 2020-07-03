Умови в'їзду до США для туризму під час карантину через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Наразі в’їзд до США для громадян України дозволено. Водночас діє ряд обмежень.

“Запроваджено обмеження на поїздки до США громадян України, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, а також Китайської Народної Республіки, Бразилії та Ісламської Республіки Іран. Зазначені обмеження діють також для пасажирів, які перебували на територіях названих країн з метою транзиту”, — йдеться в повідомленні МЗС.

Зараз українські сервіси з пошуку авіаквитків прокладають маршрут в США з Києва переважно з пересадкою в Великій Британії, Німеччині, Франції та інших країнах Європи. Однак в разі перебування в країнах Шенгенської зони в’їзд для громадян України забороняється.

Отже, в’їзд в США можливий тільки в разі, якщо пересадку буде здійснено в країні, перебування в якій з метою транзиту дозволено американкою стороною. Транзит у США також можливий, але за умови наявності візи.

Зазначимо, наразі США є лідером серед країн за кількістю підтверджених випадків зараження COVID-19. Зараження було підтверджено у 2,7 млн ​​осіб, 128 тисяч людей загинули. Ознайомитися з актуальною інформацією про ситуацію в кожному зі штатів можна на сайті Університету Джона Хопкінса.