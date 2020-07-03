Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.
Наразі в’їзд до США для громадян України дозволено. Водночас діє ряд обмежень.
“Запроваджено обмеження на поїздки до США громадян України, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, а також Китайської Народної Республіки, Бразилії та Ісламської Республіки Іран. Зазначені обмеження діють також для пасажирів, які перебували на територіях названих країн з метою транзиту”, — йдеться в повідомленні МЗС.
Зараз українські сервіси з пошуку авіаквитків прокладають маршрут в США з Києва переважно з пересадкою в Великій Британії, Німеччині, Франції та інших країнах Європи. Однак в разі перебування в країнах Шенгенської зони в’їзд для громадян України забороняється.
Отже, в’їзд в США можливий тільки в разі, якщо пересадку буде здійснено в країні, перебування в якій з метою транзиту дозволено американкою стороною. Транзит у США також можливий, але за умови наявності візи.
Зазначимо, наразі США є лідером серед країн за кількістю підтверджених випадків зараження COVID-19. Зараження було підтверджено у 2,7 млн осіб, 128 тисяч людей загинули. Ознайомитися з актуальною інформацією про ситуацію в кожному зі штатів можна на сайті Університету Джона Хопкінса.
- 22 квітня The New York Times повідомила, що Дональд Трамп зупинить видачі грін-карт в зв’язку з пандемією COVID-19, але залишить програму “гостьових” працівників.
- На наступний день Трамп підписав указ. Обмеження було введено на 60 днів і не стосувалося лікарів та інших працівників, чия допомога необхідна в боротьбі з коронавірусом.
- 23 червня президент США Дональд Трамп прийняв рішення до кінця 2020 року заборонити видачу грін-карт і різних видів робочих віз.