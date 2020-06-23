Про підписання виконавчого указу повідомили на сайті Білого дому.
“Президент Дональд Трамп продовжує і розширює призупинення дії деяких віз до кінця року, щоб американські робочі зайняли перше місце в міру того, як ми оговтується від економічних наслідків коронавірусу”, – сказано в повідомленні Білого дому.
Указ поширюється на візи H-1B, H-2B, H-4, L-1, а також деякі візи J-1.
Варто зазначити, що візи типу H-1B використовуються для кваліфікованих робітників і широко поширені в технологічній галузі. Візи H-2B застосовуються до сезонним робітників. Візи H-4 видаються подружжю власників віз H-1B.
Візи J-1 видаються дослідникам, ученим. Візи L-1 використовуються для керівників, що переїжджають в США з посад за кордоном з одним і тим же роботодавцем. Щорічно в США приїжджає близько 300 тисич одержувачів візи J-1.
“Тимчасових працівників часто супроводжують їх подружжя та діти, багато з яких також конкурують з американськими робітниками. В звичайних умовах правильно організовані програми тимчасового працевлаштування можуть принести користь економіці. Але в надзвичайних обставинах економічного спаду, викликаного спалахом COVID-19, деякі неімміграційні візові програми, дозволяють таку зайнятість, представляють незвичайну загрозу для зайнятості американських робітників”, – йдеться в указі.
Підписанням такого указу Трамп намагається домогтися, щоб американські роботодавці наймали, перш за все, жителів США, а не “дешеву іноземну робочу силу”.
Нові обмеження будуть діяти до кінця 2020 календарного року і можуть бути продовжені.
Указ не поширюється на тих, хто вже знаходиться в США.
- Нагадаємо, станом на 17 квітня у США 22 млн осіб залишилися без роботи через коронавірус.
- 22 квітня The New York Times повідомила, що Дональд Трамп зупинить видачу грін-карт в зв’язку з пандемією COVID-19, але залишить програму “гостьових” працівників.
- Наступного дня Трамп підписав указ. Обмеження було введено на 60 днів та не стосувалося лікарів та інших працівників, чия допомога необхідна в боротьбі з коронавірусом.