Президент США Дональд Трамп прийняв рішення до кінця 2020 року заборонити видачу грін карт і різних видів робочих віз.

Про підписання виконавчого указу повідомили на сайті Білого дому.

“Президент Дональд Трамп продовжує і розширює призупинення дії деяких віз до кінця року, щоб американські робочі зайняли перше місце в міру того, як ми оговтується від економічних наслідків коронавірусу”, – сказано в повідомленні Білого дому.

Указ поширюється на візи H-1B, H-2B, H-4, L-1, а також деякі візи J-1.

Варто зазначити, що візи типу H-1B використовуються для кваліфікованих робітників і широко поширені в технологічній галузі. Візи H-2B застосовуються до сезонним робітників. Візи H-4 видаються подружжю власників віз H-1B.

Візи J-1 видаються дослідникам, ученим. Візи L-1 використовуються для керівників, що переїжджають в США з посад за кордоном з одним і тим же роботодавцем. Щорічно в США приїжджає близько 300 тисич одержувачів візи J-1.

“Тимчасових працівників часто супроводжують їх подружжя та діти, багато з яких також конкурують з американськими робітниками. В звичайних умовах правильно організовані програми тимчасового працевлаштування можуть принести користь економіці. Але в надзвичайних обставинах економічного спаду, викликаного спалахом COVID-19, деякі неімміграційні візові програми, дозволяють таку зайнятість, представляють незвичайну загрозу для зайнятості американських робітників”, – йдеться в указі.

Підписанням такого указу Трамп намагається домогтися, щоб американські роботодавці наймали, перш за все, жителів США, а не “дешеву іноземну робочу силу”.

Нові обмеження будуть діяти до кінця 2020 календарного року і можуть бути продовжені.

Указ не поширюється на тих, хто вже знаходиться в США.