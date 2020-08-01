Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

“Полтавського терориста Романа Скрипника – ліквідовано. 1 серпня, близько 02:00, на околиці селища Опішня Зіньківського району під час проведення розшукових заходів щодо розшуку Скрипника, у один із нежилих будинків зайшов начальник СРПП Зінківського відділення Гадяцького відділу поліції капітан поліції Гума, та виявив злочинця“, – йдеться в повідомленні.

За словами Геращенка, у подальшому Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. Але Гума мав при собі табельну зброю. А з метою затримання зловмисника правоохоронці ввели в дію спеціальну поліцейську операцію “Грім“.

“Злочинця було ліквідовано співробітниками поліцейського спецназу КОРД через влучний постріл. Заручник мав три секунди для того щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живим та неушкодженим“, – зазначив він.

23 липня в Полтаві зловмисник, який погрожував підірвати гранату, спочатку взяв у заручники співробітника поліції, а потім обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна. #Букви розповідали усі подробиці події.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ім’я жителя Полтави, який взяв у заручники начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіціі в Полтавській області Віталія Шияна. Його ім’я – Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н.