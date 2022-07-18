Коаліція "Україна. П’ята ранку" - об’єднання 29 українських неурядових організацій, закликала міжнародну спільноту невідкладно застосувати всі можливі методи впливу на керівництво РФ та не допустити страт військовополонених на території квазіутворення "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба Коаліції у Facebook.

9 червня 2022 року на окупованій РФ частині Донецької області України окупаційний суд РФ засудив трьох полонених військовослужбовців Збройних сил України, що є іноземними громадянами, до смертної кари за обвинуваченням у “найманстві, насильницькому захопленні влади й проходженні навчання для ведення терористичної діяльності”.

9 липня 2022 року стало відомо, що окупаційний суд РФ в окупованій частині Донецької області України засудив двох українських військовослужбовців з полку “Азов” до смертної кари за обвинуваченнями у “вчиненні вбивства полонених та цивільних осіб”.

У своїй заяві правозахисники наголосили, що з 2014 року окупаційні суди РФ від “польових судів” еволюціонували до створення квазісудової системи, що наслідує судоустрій РФ та її законодавство, але в більш репресивній його інтерпретації.

Так, кримінальний кодекс т.з. “ДНР” схожий на кримінальний кодекс РФ, але перший містить більше статей, що передбачають смертну кару, застосування якої на території України заборонено.

“Ми стверджуємо, що відповідальність за застосування квазісудами смертної кари покладається на РФ як державу-окупанта”, – зазначили правозахисники.

Коаліція “Україна. П’ята ранку” закликала інституції, створені для недопущення порушення базових прав людини, залучити всі можливі механізми впливу на Москву, щоб запобігти страті військовополонених. А також забезпечити належне поводження, умови утримання з військовополоненими з боку РФ та надати Україні й міжнародним інституціям вичерпну інформацію про місця їхнього утримання та стан здоров’я.