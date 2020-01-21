Голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин закликає до "конструктивного діалогу" між державою та ексвласником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

Про це йшлося в його інтерв’ю виданню “Главком“.

Так говорячи про те, які шанси олігарха Коломойського повернути собі банк, Данилишин заявив, що це “залежить від того, що він запропонує державі та яку тактику оберуть нинішні власники банку”.

Данилишин наголосив, що говорити про це необхідно безпосередньо з Коломойським та закликав державу до “конструктивного діалогу” з ним.

“Це питання ділових конструктивних переговорів колишніх і нинішніх власників, я закликаю до конструктивного діалогу. Поки все зводиться тільки до зростання судових витрат”, — сказав він.

Також голова Ради НБУ поскаржився на те, що судові тяжби з Коломойським та іншими екс-власниками коштують чималих коштів.

“Тільки НБУ за ці роки вже витратив майже мільярд гривень на судові тяжби в інстанціях різних рівнів у справі “Привату”. Знаєте скільки судів різного рівня в даний час відбувається по тематиці “ПриватБанку”?Понад 600! А сам” Приват “скільки витрачає на суди з колишнім власником? А ці кошти могли б надійти до бюджету”, — додав Данилишин.

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення. 19 грудня Шостий апеляційний суд призупинив розгляд скарги на рішення про скасування націоналізації “ПриватБанку”.

Український олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що хоче знову стати співвласником “ПриватБанку”.