Представники німецької авіакомпанії Lufthansa підтвердили перенесення деяких рейсів на Київ. Вони пояснюють це необхідністю оптимізації графіку руху.

Такий коментар Lufthansa надав німецькому виданню DW.

Згідно з оптимізованим графіком, екіпажі не будуть ночувати у Києві, а відразу повертатимуться на бази.

У пресслужбі авіаперевізника наголошують, що авіаперевізник виконуватиме три рейси на день до Києва — два з Франкфурта-на-Майні і один з Мюнхен.

Однак, не усі з довірою сприйняли тези авіакомпанії – дехто вважає, що таке рішення перевізника спровоковане політичною ситуацією в Україні.

Користувач Іван Лях наголосив, що Austrian Airlines, Swiss International Air Lines також дзеркально внесли аналогічні зміни.

Ексдепутатка Верховної Ради Вікторію Войціцька також вважає, що це все було спричинено російсько-українською війною, побоюваннями авіаперевізників перед діями Російської Федерації.