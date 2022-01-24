Такий коментар Lufthansa надав німецькому виданню DW.
Згідно з оптимізованим графіком, екіпажі не будуть ночувати у Києві, а відразу повертатимуться на бази.
У пресслужбі авіаперевізника наголошують, що авіаперевізник виконуватиме три рейси на день до Києва — два з Франкфурта-на-Майні і один з Мюнхен.
Однак, не усі з довірою сприйняли тези авіакомпанії – дехто вважає, що таке рішення перевізника спровоковане політичною ситуацією в Україні.
Користувач Іван Лях наголосив, що Austrian Airlines, Swiss International Air Lines також дзеркально внесли аналогічні зміни.
Ексдепутатка Верховної Ради Вікторію Войціцька також вважає, що це все було спричинено російсько-українською війною, побоюваннями авіаперевізників перед діями Російської Федерації.
- Нагадаємо, через наростання загроз з боку Росії, представники міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії прийняли рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх членів родини з Києва.
- Також Державний департамент США погодив добровільний виїзд для державних службовців США, а від’їзд для членів сімей дипломатів зробив обов’язковим.
- Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен виступив проти введення превентивних санкцій проти Російської Федерації, але нагадав російській владі: будь-яке вторгнення на територію України США зустрінуть рішучою відповіддю.