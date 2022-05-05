В Італії розпочали передачу 45 пожежних машин Україні. Їх незабаром доставлять для потреб українських рятувальників.

Про це повідомила Європейська комісія.

Транспортні засоби вже перебувають у Словаччині.

“Італія передала Україні 45 пожежних машин. Ці важливі транспортні засоби щойно прибули до логістичного центру ЄС у Словаччині, звідки вони будуть доставлені до України”, – йдеться у повідомленні ЄК.

Раніше передала нові машини швидкої допомоги і пожежні машини Велика Британія. Передачу пожежних машин ініціювала також Франція. В останньому випадку до країни мали прибути 24 транспортних засоби.