Про це у Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.
“В рамках головування Польщі у Вишеградській групи прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликав сьогодні на 12:00 [13:00 за київським часом] термінове засідання у форматі відеоконференції прем’єр-міністрів Вишеградської четвірки”, – написав він.
Зустріч буде присвячена “російським актам саботажу у Чехії, ескалації Росією ситуації в Україні та в Білорусі, а також співпраці Вишеградської групи щодо зміцнення безпеки в регіоні”.
Раніше Чехія заявила про причетність РФ до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році під Врбетіце. У зв’язку з цим з країни були вислані 18 співробітників російського посольства, яких влада запідозрила у шпигунстві.
- 23 квітня, Литва, Латвія та Естонія оголосили, що вирішили вислати російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.
- Напередодні президент Чехії Мілош Земан виступив із заявою, в якій сказав, що Служба безпеки та інформації (BIS) країни не має доказів присутності російських агентів в районі села Врбетіце в момент вибухів на складі боєприпасів у жовтні 2014 року. Проте він зазначив, що той факт, що BIS не знайшла доказів, не означає, що підозрювані агенти РФ не мають відношення до вибухів.