Про це повідомило американське видання “The New York Times”.
Нагадаємо, що Джонсона сфотографували спільно з дружиною, товариством до 17 співробітників 15 травня 2020 року в саду на Даунінг-стріт – на той час у Сполученому Королівстві разом могли зустрічатися лише двоє людей на відкритому повітрі та на відстані не менше 2 метрів.
Я хочу вибачитися. Я знаю, що є речі, які ми просто не виправили, і я повинен взяти на себе відповідальність”, — зазначив він під час сесії.
Вибачення прем’єр-міністра не заспокоїли лідера опозиційної Лейбористської партії, Кіра Стармера, який звинуватив його в серійному лукавстві й зажадав, аби Джонсон пішов у відставку.
Вечірка закінчилася, прем’єр-міністре. Чи збирається він тепер зробити гідну річ і піти у відставку?” — наголосив Стармер.
Джонсон просив парламент чекати результатів офіційного внутрішнього розслідування.
Один з найбільших ризиків для посади прем’єр-міністра є свідчення того, що він ввів в оману парламент своїми попередніми заявами. Адже 8 грудня він заявив у палаті, що ніякі карантинні правила не були порушені. Те саме він повідомив журналістам.
Однак, 20 грудня, після того, як “The Guardian” опублікувало фотографію прем’єра спільно з колегами у своєму саду під час суворої ізоляції, він повідомив, це була робоча зустріч.
Як зазначає видання, після розкриття про іншу більшу вечірку, яку він також відвідав, Джонсон припинив давати будь-які коментарі.
- Радниця прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Аллегра Страттон подала у відставку після негативної реакції на відео, події якого розгорнулися в грудні 2020 року. На ньому вона та інші високопоставлені співробітники жартують про нібито різдвяну вечірку, яка відбулася на Даунінг-стріт в розпал карантинних обмежень.
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