Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон перепросив за участь у вечірці 15 травня 2020 року під час карантину. У парламенті Джонсона звинуватили в лукавстві та вимагали, аби він пішов у відставку.

Про це повідомило американське видання “The New York Times”.

Нагадаємо, що Джонсона сфотографували спільно з дружиною, товариством до 17 співробітників 15 травня 2020 року в саду на Даунінг-стріт – на той час у Сполученому Королівстві разом могли зустрічатися лише двоє людей на відкритому повітрі та на відстані не менше 2 метрів.

Я хочу вибачитися. Я знаю, що є речі, які ми просто не виправили, і я повинен взяти на себе відповідальність”, — зазначив він під час сесії.

Вибачення прем’єр-міністра не заспокоїли лідера опозиційної Лейбористської партії, Кіра Стармера, який звинуватив його в серійному лукавстві й зажадав, аби Джонсон пішов у відставку.

Вечірка закінчилася, прем’єр-міністре. Чи збирається він тепер зробити гідну річ і піти у відставку?” — наголосив Стармер.

Джонсон просив парламент чекати результатів офіційного внутрішнього розслідування.

Один з найбільших ризиків для посади прем’єр-міністра є свідчення того, що він ввів в оману парламент своїми попередніми заявами. Адже 8 грудня він заявив у палаті, що ніякі карантинні правила не були порушені. Те саме він повідомив журналістам.

Однак, 20 грудня, після того, як “The Guardian” опублікувало фотографію прем’єра спільно з колегами у своєму саду під час суворої ізоляції, він повідомив, це була робоча зустріч.

Як зазначає видання, після розкриття про іншу більшу вечірку, яку він також відвідав, Джонсон припинив давати будь-які коментарі.