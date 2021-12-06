Відповідну заяву оголосив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє британська служба “Радіо Свобода”.
“Ви бачили, як збільшується концентрація військ на кордоні, і нам, безсумнівно, потрібно вирішити це. Ми вважаємо, що Росія повинна відступити та знизити напругу там”, – заявив голова британського уряду.
Варто зазначити, що заява пролунала за день до віртуальної зустрічі президента Сполучених Штатів Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.
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