Про це Магдалена Андерссон повідомила у Twitter.

Магдалена Андерссон позитивно оцінила телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським та підтвердила підтримку суверенітету, територіальної цілісності та програму реформ України з боку Швеції, а також закликала Росію до зниження напруги біля кордонів нашої країни.

“Підтвердила повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та порядку денного реформ України. Росія має знизити напругу на кордоні України”, – зазначила Андерссон.

Good conversation with 🇺🇦 President @ZelenskyyUa. Reiterated full support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity & reform agenda. Russia must de-escalate tensions along Ukraine’s border. Look forward to welcome President Zelenskyj in 🇸🇪at earliest possible opportunity.

