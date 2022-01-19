Про це Магдалена Андерссон повідомила у Twitter.
Магдалена Андерссон позитивно оцінила телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським та підтвердила підтримку суверенітету, територіальної цілісності та програму реформ України з боку Швеції, а також закликала Росію до зниження напруги біля кордонів нашої країни.
“Підтвердила повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та порядку денного реформ України. Росія має знизити напругу на кордоні України”, – зазначила Андерссон.
Good conversation with 🇺🇦 President @ZelenskyyUa. Reiterated full support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity & reform agenda. Russia must de-escalate tensions along Ukraine’s border. Look forward to welcome President Zelenskyj in 🇸🇪at earliest possible opportunity.
— SwedishPM (@SwedishPM) January 19, 2022
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