У Сполучених Штатах Америки готові розглянути та затвердити майбутні заявки Фінляндії та Швеції щодо набуття членства в НАТО.

Про це заявила заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд під час брифінгу у Державному департаменті.

За її словами, Фінляндія та Швеція мають усталену демократію, тому їх можна оцінювати за стандартами НАТО.

“Ми завжди готові підтримати Фінляндію та Швецію, якщо захочуть поговорити про членство в НАТО. Звісно, розмова з ними буде дещо іншою, ніж з іншими країнами, котрі лише переходять до демократичних систем і мають проблеми з корупцією, економічними реформами та демократичною стабільністю”, – зауважила Вікторія Нуланд.

Наразі країни мають позаблоковий статус і не є членами НАТО.