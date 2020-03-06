Про це він поінформував сьогодні під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
Перший крок, за словами прем’єра, – це “відверта розмова з бізнесом”.
“Отримати відповіді від наших промисловців, підприємців, малого і середнього бізнесу, що для них потрібно. А це близько 100 кроків, які необхідно зробити Уряду і Парламенту, щоб бізнес відчув себе вдома, міг спокійно робити свою роботу, створювати робочі місця і платити податки”, – зазначив Шмигаль.
Другий крок – це робота на зовнішніх ринках, “для того щоб розвинути наш експортний потенціал”.
За словами очільника Уряду, “сьогодні Україна чи не єдина країна в світі, яка досі не займалася лобізмом наших промисловців і аграріїв на міжнародних ринках”.
“Вони самі шукали для себе збут”, – заявив Шмигаль.
Третій крок, на думку прем’єра, – це створення умов “з точки зору і податків, і зайнятості для бізнесу”.
“Це загальні фрази сьогодні, але третій крок випливає з першого. Те, що ми почуємо від промисловців і підприємців – так і будемо працювати, щоб створити ці умови. Це буде невідкладно”, – підсумував Шмигаль.
(На відео – з 22:00)
- Раніше повідомлялося, що в Україні дев’ять місяців поспіль падає промисловість. Так, індекс промислової продукції в січні 2020 го стосовно цього ж місяця минулого року становить мінус 5,1%.
- Уряд змінив базовий рік для розрахунку індексу промислової продукції. Це дозволило за кілька днів “знизити” падіння індексу з 1,8% до 0,5%.