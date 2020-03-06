Новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перерахував три невідкладні кроки, які повинні бути здійснені найближчим часом для поліпшення ситуації в промисловому секторі.

Про це він поінформував сьогодні під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

Перший крок, за словами прем’єра, – це “відверта розмова з бізнесом”.

“Отримати відповіді від наших промисловців, підприємців, малого і середнього бізнесу, що для них потрібно. А це близько 100 кроків, які необхідно зробити Уряду і Парламенту, щоб бізнес відчув себе вдома, міг спокійно робити свою роботу, створювати робочі місця і платити податки”, – зазначив Шмигаль.

Другий крок – це робота на зовнішніх ринках, “для того щоб розвинути наш експортний потенціал”.

За словами очільника Уряду, “сьогодні Україна чи не єдина країна в світі, яка досі не займалася лобізмом наших промисловців і аграріїв на міжнародних ринках”.

“Вони самі шукали для себе збут”, – заявив Шмигаль.

Третій крок, на думку прем’єра, – це створення умов “з точки зору і податків, і зайнятості для бізнесу”.

“Це загальні фрази сьогодні, але третій крок випливає з першого. Те, що ми почуємо від промисловців і підприємців – так і будемо працювати, щоб створити ці умови. Це буде невідкладно”, – підсумував Шмигаль.

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(На відео – з 22:00)