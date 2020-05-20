Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За його словами, дощ не сильний – моросить, проте основну локацію, де буде проходити спілкування з Президентом не облаштували навісами.

Крім того, локацію фуршету теж обладнали навісами від дощу.

пресс-конференция_Зеленский_20 мая 2020_парк

Навколо парку стоїть оточення із співробітників поліції і Національної гвардії. Проте по парку можна вільно пересуватися.

Акредитованими журналістам на вході міряють температуру і роздають маски з рукавичками.

На галявині перед Маріїнським палацом облаштували сцену і стільці для журналістів, а ще змонтували великі білі літери “Зе” зі знаком оклику.

 