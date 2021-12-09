Про це пише видання “Детектор Медіа”.
14 квітня 2021 року структура власності “1+1” оновилася – замість компанії Bolvik Ventures LTD, контролерами якої були Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %), постала нова компанія Charlane limited, зареєстрована на Кіпрі.
33,3% частки компанії через Kirena holdings Ltd та ТОВ “Інвестиційна компанія “Гармонія”” належать Оксані Марченко – дружині нардепа під партії “Опозиційна платформа — за життя” Віктора Медведчука.
Утримувачем решти 66,7% акції Charlane limited є громадянка Кіпру Елена Кореліду, на яку у 2019 році була записана участь в активі Ігоря Суркіса (Акціонерне товариство “Акцент-Банк”).
У відповідь на запит журналістів “Детектора Медіа”, представники пресслужби “1+1 медіа” запевняють, що у частках власності фізичних осіб не відбулося жодних змін, безпосередні та кінцеві власники також не змінилися.
“З метою підвищення прозорості структури власності у групі 1+1 media навесні 2021 року було змінено частину компаній – опосередкованих власників. Безпосередні та кінцеві власники ТОВ «ТРК «Студія 1+1» не змінились. Також не відбулося жодних змін у частках власності фізичних осіб, – зазначили у пресслужбі. – Для 1+1 media важливо, щоб діяльність компанії була впорядкована відповідно до чинного законодавства, інформація про структуру власності була доступна у реєстрах всіх країн задля запобігання маніпуляцій громадською думкою. Це відкритість і чесність, яку мають демонструвати всі сучасні медіабізнеси”, – заявили представники “1+1 медіа”.
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