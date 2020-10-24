Про це повідомив його прессекретар Блажей Спихальський.

“Вчора президент Дуда зробив тест на коронавірус. Результат виявився позитивним. Президент в порядку. Ми знаходимося в постійному контакті з відповідними медичними службами”, – зазначив він.

  • Народний депутат України від “Слуги народу” Микола Тищенко захворів на коронавірус COVID-19. 
  • Нагадаємо, як стало відомо 29 вересня, п’ятий президент України, лідер фракції “Європейської солідарності” Петро Порошенко захворів на коронавірус. 
  • Раніше повідомлялося, що народний депутат, голова партії “Голос” Кіра Рудик  та народний депутат від “Слуги народу” і олімпійський чемпіон Жан Беленюк заразилися коронавірусом COVID-19.