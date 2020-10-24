Про це повідомив його прессекретар Блажей Спихальський.

“Вчора президент Дуда зробив тест на коронавірус. Результат виявився позитивним. Президент в порядку. Ми знаходимося в постійному контакті з відповідними медичними службами”, – зазначив він.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020