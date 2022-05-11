Про це сповістив прессекретар президента Іржі Овчачек у Twitter.

Дозволи підписані на підставі 103 заяв, поданих відповідно до закону про військову службу.

Водночас рішення підлягає контрасигнації прем’єр-міністра країни Петера Фіали.

Громадянам Чехії заборонено служити в іноземній армії. У разі бажання приєднатися до військ іншої країни, вони мають просити президента про виняток.

За даними чеського Міноборони, майже 400 громадян подали офіційний запит на службу до ЗСУ, 103 передали Земану, решту розглядають.