Президент Чехії Мілош Земан підписав рішення про згоду щодо вступу до лав Збройних Сил України 103 чеських громадян на підставі їхнього запиту.

Про це сповістив прессекретар президента Іржі Овчачек у Twitter.

Дозволи підписані на підставі 103 заяв, поданих відповідно до закону про військову службу.

Водночас рішення підлягає контрасигнації прем’єр-міністра країни Петера Фіали.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 občanům na základě jejich žádosti podané v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedy vlády. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2022

Громадянам Чехії заборонено служити в іноземній армії. У разі бажання приєднатися до військ іншої країни, вони мають просити президента про виняток.

За даними чеського Міноборони, майже 400 громадян подали офіційний запит на службу до ЗСУ, 103 передали Земану, решту розглядають.