Про це сповістив прессекретар президента Іржі Овчачек у Twitter.
Дозволи підписані на підставі 103 заяв, поданих відповідно до закону про військову службу.
Водночас рішення підлягає контрасигнації прем’єр-міністра країни Петера Фіали.
Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 občanům na základě jejich žádosti podané v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedy vlády.
— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2022
Громадянам Чехії заборонено служити в іноземній армії. У разі бажання приєднатися до військ іншої країни, вони мають просити президента про виняток.
За даними чеського Міноборони, майже 400 громадян подали офіційний запит на службу до ЗСУ, 103 передали Земану, решту розглядають.
- Нагадаємо, Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй зібралася 10 травня, щоб обрати Чехію замість РФ у Раді з прав людини. За це проголосували 157 країн і 23 утрималися.
- Раніше Чеська Республіка постачила до України танки, системи залпового вогню, гаубиці та БМП та іншу зброю задля сприяння українцям у відсічі російській армії.
- Чеський сенат визнав злочини російської армії проти України геноцидом українського народу. Чехія затвердила подальшу допомогу Україні.