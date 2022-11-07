Про це повідомило Financial Times.
За словами президента Індонезії, він має “сильне відчуття” щодо цього питання.
“Президент Індонезії заявив, що має “сильне відчуття”, що Володимир Путін не братиме участі у саміті G20 на Балі, який відбудеться наступного тижня”, – йдеться в повідомленні.
Джоко Відово мав розмову з Путіним. Він майже впевнений, що останнього не буде на заході.
Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що РФ братиме участь у саміті “Великої двадцятки”, але формату ще не визначили.
У Міністерстві закордонних справ України вимагали виключити РФ зі списку запрошених на саміт та позбавити права на членство в G20.
Також наприкінці жовтня президент США Джо Байден не мав наміру зустрічатися з Путіним під час саміту на Балі. Таке оголошував координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
- У міністерстві закордонних справ Великої Британії вважають, що РФ не має морального права брати участь у саміті лідерів “Великої двадцятки”, який відбудеться у листопаді на Балі.