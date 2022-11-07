Про це повідомило Financial Times.

За словами президента Індонезії, він має “сильне відчуття” щодо цього питання.

“Президент Індонезії заявив, що має “сильне відчуття”, що Володимир Путін не братиме участі у саміті G20 на Балі, який відбудеться наступного тижня”, – йдеться в повідомленні.

Джоко Відово мав розмову з Путіним. Він майже впевнений, що останнього не буде на заході.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що РФ братиме участь у саміті “Великої двадцятки”, але формату ще не визначили.