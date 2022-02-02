Про це повідомляє загальноєвропейське видання Euractive.
“Велика Британія вводить Україну в оману, підбурює її і тримає в заручниках відносин між Лондоном, що представляє другорядну державу, і Вашингтоном”, – заявив лідер Хорватії.
Він також зазначив, що після виходу з Євросоюзу британська сторона втратила вплив у світі.
Відповідаючи на запитання про те, чому президент Хорватії не зустрівся з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом під час його візиту до країни, Міланович відповів, що його статус не відповідає подібним переговорам.
“Мені нема про що говорити з міністрами, особливо Сполученого Королівства. Я не зустрічаюся з міністрами оборони, окрім наддержав”, – сказав президент Хорватії.
Раніше Міланович назвав Україну однією з найкорумпованіших країн світу, заявивши, що країні “не місце в НАТО”.
- Нагадаємо, у січня 2020 року перемогу на президентських виборах здобув колишній голова уряду держави Зоран Міланович. Міланович на виборах представляв інтереси опозиційної партії соціал-демократів.
- У грудні 2021 року Хорватія стала шостою державою Євросоюзу, котра уклала з Україною двосторонню декларацію про визнання європейської перспективи України.
- Очільник хорватського уряду Андрей Пленкович попросив вибачення в українців через заяву президента Хорватії Зорана Мілановича. Останній напередодні виступив проти членства України в НАТО і пообіцяв у разі відкритого вторгнення РФ в Україну “вивести зі східного регіону останнього свого солдата”.