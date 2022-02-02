Хорватський президент Зоран Міланович звинуватив керівництво Великої Британії у розпалюванні конфлікту між Росією та Україною, і заявив, що його статус не дозволяє йому вести перемовини з міністрами, "особливо Сполученого Королівства".

Про це повідомляє загальноєвропейське видання Euractive.

“Велика Британія вводить Україну в оману, підбурює її і тримає в заручниках відносин між Лондоном, що представляє другорядну державу, і Вашингтоном”, – заявив лідер Хорватії.

Він також зазначив, що після виходу з Євросоюзу британська сторона втратила вплив у світі.

Відповідаючи на запитання про те, чому президент Хорватії не зустрівся з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом під час його візиту до країни, Міланович відповів, що його статус не відповідає подібним переговорам.

“Мені нема про що говорити з міністрами, особливо Сполученого Королівства. Я не зустрічаюся з міністрами оборони, окрім наддержав”, – сказав президент Хорватії.

Раніше Міланович назвав Україну однією з найкорумпованіших країн світу, заявивши, що країні “не місце в НАТО”.