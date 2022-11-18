Президент "Київстару" Олександр Комаров заявив, що повне зникнення мобільного зв’язку по всій Україні на довгий час навряд чи можливе, однак зауважив, що будь-якому приладу у 21 столітті потрібне електроживлення.

Про це він розповів в інтерв’ю “НВ”.

“Я не думаю, що є загроза, що мобільний зв’язок зникне на довгий час у всій Україні. Це залежатиме від того, як витримуватиме енергетична система”, — сказав Комаров.

Водночас він припустив, що мережа може перетворитися на точкове покриття, коли зв’язок буде присутнім островами: “Це зараз ми бачимо на прикладі Києва, коли відключають цілі райони з великою кількістю мешканців, і за кілька годин зникає мобільний і фіксований зв’язок. Але це не означає, що Київ — без зв’язку”, — додав президент “Київстару”.

За його словами, співвідношення сайтів, що працюють та не працюють, таке саме, як і по всій Україні — близько 30%. Найбільш уразливими областями він вважає Київську, Харківську, Львівську та Полтавську.

Також Комаров наголосив, що альтернативи не існує, оскільки навіть термінали для супутникового зв’язку Starlink треба підживлювати: “Будь-якому приладу потрібне електроживлення у 21 столітті. Немає живлення — ми повертаємось у минуле”, — констатував президент компанії.