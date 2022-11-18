Про це повідомила пресслужба ДТЕК “Київські електромережі”.

“Шановні клієнти! На жаль, за розпорядженням НЕК “Укренерго”, вимушені знову проводити екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію”, – наголосили у компанії.

А також додали, що зараз графіки стабілізаційних відключень не діють.

Зазначимо, що сьогодні вранці у ДТЕК Київські електромережі повідомляли, що у Києві повертаються до відключень електроенергії згідно зі стабілізаційними графіками, однак попереджали про можливі екстрені відключення.

Своєю чергою, в “Укренерго” повідомляли, що сьогодні в Україні застосовуватимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Водночас в “Укренерго” попередили, що є ймовірність додаткового застосування аварійних відімкнень.