Про це повідомляє Reuters.
Цей візит був відзначений урочистіше, ніж його перша поїздка до ОАЕ минулого року з початку громадянської війни в Сирії в 2011 році, коли країни Перської затоки, включаючи ОАЕ, підтримали повстанців, які борються за повалення Асада.
Державні ЗМІ зазначили, що його зустрів президент Шейх Мухаммед бін Заїд аль-Нахайян після прибуття в Абу-Дабі. Під час прибуття до королівського палацу Асаду влаштували салют. Літак Асада зустріли еміратські винищувачі.
Ми провели конструктивні переговори, спрямовані на розвиток відносин між нашими двома країнами, — зауважив пізніше шейх Мохаммед. Наші дискусії також вивчали шляхи посилення співпраці для прискорення стабільності та прогресу в Сирії та регіоні”.
ОАЕ, союзник США, очолили зрушення на Близькому Сході у бік відродження зв’язків з Асадом, який провів переговори в Омані минулого місяця під час своєї першої закордонної поїздки після руйнівного землетрусу в Сирії та Туреччині та відвідав Росію на початку цього місяця.
Саудівська Аравія, Катар і ОАЕ свого часу підтримували повстанців проти Асада. Проте, Абу-Дабі відновив зв’язки з Дамаском в останні роки, попри заперечення США, оскільки він намагається протистояти впливу Ірану, який разом з Росією допоміг Асаду переломити ситуацію проти своїх опонентів.
У Саудівській Аравії заявили, що арабський консенсус утверджується щодо того, що ізоляція Сирії не працює.
Катар, як і Вашингтон, висловив опозицію до будь-яких кроків у напрямку відновлення або нормалізації зв’язків з Асадом, посилаючись на жорстокість його уряду під час конфлікту.
- За твердженням трьох високопосадовців, РФ нещодавно передислокувала важливу військову техніку та війська із Сирії, що базуються на Близькому Сході. У такий спосіб підтверджуючи, як її невдале вторгнення в Україну послабило вплив Москви в інших країнах та водночас усунуло одну з кількох перешкод для підтримки Ізраїлем України.
- Об’єднані Арабські Емірати після російського вторгнення стали приймати більше вантажів російської нафти. Постачання є прикладом, як після західних санкцій Росія скоригувала потоки торгівлі енергоносіями.
- Західні союзники підштовхують Об’єднані Арабські Емірати до припинення експорту найважливіших товарів до Росії, щоб позбавити російську армію можливості продовжувати війну проти України.