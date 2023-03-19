19 березня президент Сирії Башар аль-Асад прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів з офіційним візитом у супроводі своєї дружини Асми аль-Асад, у той час, коли все більше арабських держав заявили про свою готовність послабити ізоляцію Дамаска.

Про це повідомляє Reuters.

Цей візит був відзначений урочистіше, ніж його перша поїздка до ОАЕ минулого року з початку громадянської війни в Сирії в 2011 році, коли країни Перської затоки, включаючи ОАЕ, підтримали повстанців, які борються за повалення Асада.

Державні ЗМІ зазначили, що його зустрів президент Шейх Мухаммед бін Заїд аль-Нахайян після прибуття в Абу-Дабі. Під час прибуття до королівського палацу Асаду влаштували салют. Літак Асада зустріли еміратські винищувачі.

Ми провели конструктивні переговори, спрямовані на розвиток відносин між нашими двома країнами, — зауважив пізніше шейх Мохаммед. Наші дискусії також вивчали шляхи посилення співпраці для прискорення стабільності та прогресу в Сирії та регіоні”.

ОАЕ, союзник США, очолили зрушення на Близькому Сході у бік відродження зв’язків з Асадом, який провів переговори в Омані минулого місяця під час своєї першої закордонної поїздки після руйнівного землетрусу в Сирії та Туреччині та відвідав Росію на початку цього місяця.

Саудівська Аравія, Катар і ОАЕ свого часу підтримували повстанців проти Асада. Проте, Абу-Дабі відновив зв’язки з Дамаском в останні роки, попри заперечення США, оскільки він намагається протистояти впливу Ірану, який разом з Росією допоміг Асаду переломити ситуацію проти своїх опонентів.

У Саудівській Аравії заявили, що арабський консенсус утверджується щодо того, що ізоляція Сирії не працює.

Катар, як і Вашингтон, висловив опозицію до будь-яких кроків у напрямку відновлення або нормалізації зв’язків з Асадом, посилаючись на жорстокість його уряду під час конфлікту.