Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він не готовий підтримати членство Швеції у Північноатлантичному альянсі, наголошуючи на тому, що Стокгольм дозволив терористичним організаціям знайти прихисток у країні.

Джерело: CNN.

Ердоган стверджує, що не може прихильно ставитися до заявки Швеції на членство в НАТО, “поки Швеція продовжує дозволяти відгалуженням терористичних угруповань в Туреччині вільно блукати вулицями Стокгольму”.

Ердоган давно звинувачує Швецію у приховуванні бойовиків із забороненої Робітничої партії Курдистану, визнаної терористичною групою в Туреччині, Швеції, США та Європі.

Президент Туреччина заявив, що він хотів би екстрадувати цих осіб, але Стокгольм чітко дав зрозуміти, що цього не станеться. Ця ситуація заблокувала вступ Швеції до НАТО, у той час, як Фінляндія просунулася вперед у цьому процесі й офіційно приєдналася до НАТО минулого місяця.

Деякі західні офіційні особи та спостерігачі з Близького Сходу припускають, що звинувачення в тероризмі є прикриттям для Ердогана, щоб не розлютити президента РФ Володимира Путіна в “політично незручний час”.

За словами наукового співробітника турецької програми Інституту Близького Сходу Гонула Тола, Росія стала економічною рятувальною ланкою для Туреччини після того, як інші країни запровадили санкції проти Анкари, а Путін залишається привабливим партнером у зусиллях з відновлення країни після землетрусу.

Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Тоді прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО.

Натомість шлях Швеції до членства в НАТО залишається заблокованим Туреччиною.

Чому НАТО потребує вступу Швеції та Фінляндії

Обидві країни мають відносно сильні війська. Фінляндія може мобілізувати 285 000 особового складу та 650 танків. Швеція має сильні військово-повітряні сили та підводний флот, адаптований до умов Балтійського моря. Стратегічно дві країни “затикають дірку” на лінії фронту НАТО проти Росії, водночас дозволяючи альянсу спрямувати свою силу на Балтійський регіон, пояснюють у Reuters.

Західні офіційні особи кажуть, що швидкий вступ Швеції та Фінляндії не лише розширить можливості та охоплення НАТО, але й може вплинути на більш нагальні проблеми, як-от надання танків Україні.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, у Фінляндії в експлуатації або на зберіганні знаходиться близько 200 танків Leopard 2 німецького виробництва.

Фінляндія має понад 1287 км сухопутного кордону з Росією. Вступ до НАТО означає, що довжина кордону між країнами НАТО та Росією подвоїться, збільшившись до приблизно 2574 км.