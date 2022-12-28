Президент виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради: основні тези

28 грудня Верховна Рада зібралась на своє останнє у цьому році засідання. Президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним звернення до парламенту. народні депутати заслуховували послання глави держави про внутрішнє та зовнішнє положення України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк від партії “Голос”.

Через повітряну тривогу виступ перенесли на 1,5 години.

Головні тези виступу:

Україна стала одним з лідерів вільного Світу. Для багатьох це гордість мати друзів серед українців

Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути на скільки Захід переважає. Ніхто вже там не боїться РФ. Саме Україна об’єднала ЄС

З початку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, в яких президент брав особисту участь

Український військово-промисловий комплекс буде одним з найпрогресивніших

Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити)

Єдність це те, що ми маємо зараз берегти

Україна прямує до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка Світу

Ми станемо лідером у побудові “зеленої енергетики”. Також розвиватимемо власну атомну генерацію

Ми пройдемо цю зиму, російські ракетні удари не допоможуть їм

Кількість терміналів Старлінк доведемо до більше ніж 30 тисяч в найбільший час

Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг

Розвиватимемо відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки

30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine

Бізнес це також захист України, податки це також безпека

На оборону за рік спрямовано більш як 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі

Нинішня податкова система не влаштовує тих, хто платить податки, та хто їх збирає. Треба шукати консенсус для її покращення. Водночас президент поки подякував всім, хто платить податки

Має бути міжнародний трибунал для росіян. Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні

Наша мета — відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто зараз у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей

Відбудова буде найбільшим економічним проектом Європи: вся територія нашої держави потребує перебудові. Так само будемо відновлювати “нормальність життя” на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку РФ. президент закликав депутатів розробити таку законодавчу рамку для стимулювання бізнесу заходити в Україну

Мільйони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх додому

Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації.

Під час виступу Зеленський також зауважив, що “не існує у світі такого золота для хрестів, які б могли перекрити моральну іржу від зв’язків з державою-терористкою”.

Окрім президента були присутні на засіданні: уряд у повному складі, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих героїв.

Також після виступу відбулося нагородження військових.