Президент виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради: основні тези

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк від партії “Голос”.
Через повітряну тривогу виступ перенесли на 1,5 години.
Головні тези виступу:
- Україна стала одним з лідерів вільного Світу. Для багатьох це гордість мати друзів серед українців
- Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути на скільки Захід переважає. Ніхто вже там не боїться РФ. Саме Україна об’єднала ЄС
- З початку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, в яких президент брав особисту участь
- Український військово-промисловий комплекс буде одним з найпрогресивніших
- Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити)
- Єдність це те, що ми маємо зараз берегти
- Україна прямує до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка Світу
- Ми станемо лідером у побудові “зеленої енергетики”. Також розвиватимемо власну атомну генерацію
- Ми пройдемо цю зиму, російські ракетні удари не допоможуть їм
- Кількість терміналів Старлінк доведемо до більше ніж 30 тисяч в найбільший час
- Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг
- Розвиватимемо відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки
- 30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine
- Бізнес це також захист України, податки це також безпека
- На оборону за рік спрямовано більш як 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі
- Нинішня податкова система не влаштовує тих, хто платить податки, та хто їх збирає. Треба шукати консенсус для її покращення. Водночас президент поки подякував всім, хто платить податки
- Має бути міжнародний трибунал для росіян. Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні
- Наша мета — відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто зараз у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей
- Відбудова буде найбільшим економічним проектом Європи: вся територія нашої держави потребує перебудові. Так само будемо відновлювати “нормальність життя” на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку РФ. президент закликав депутатів розробити таку законодавчу рамку для стимулювання бізнесу заходити в Україну
- Мільйони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх додому
- Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації.
Під час виступу Зеленський також зауважив, що “не існує у світі такого золота для хрестів, які б могли перекрити моральну іржу від зв’язків з державою-терористкою”.
Окрім президента були присутні на засіданні: уряд у повному складі, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих героїв.
Також після виступу відбулося нагородження військових.
- Президент Володимир Зеленський провів розмову з гендиректором найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком. Вони порушили питання проєктів післявоєнної відбудови України та координації інвесторів.
- В Україні з початку широкомасштабного вторгнення РФ зруйновано більш як 35 тисяч об’єктів, зокрема уражено понад 700 об’єктів критичної інфраструктури.
- За даними CNN, попри недавню заяву президента Росії Володимира Путіна про готовність до перемовин з Україною, Київ та Захід не повірили словам очільника Кремля, а тому у найближчому майбутньому перемовини між країнами навряд чи відбудуться.