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Президент виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради: основні тези

28 грудня Верховна Рада зібралась на своє останнє у цьому році засідання. Президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним звернення до парламенту. народні депутати заслуховували послання глави держави про внутрішнє та зовнішнє положення України.

Середа, 28 грудня 2022, 16:17
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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк від партії “Голос”.

Через повітряну тривогу виступ перенесли на 1,5 години.

Головні тези виступу:

  • Україна стала одним з лідерів вільного Світу. Для багатьох це гордість мати друзів серед українців
  • Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути на скільки Захід переважає. Ніхто вже там не боїться РФ. Саме Україна об’єднала ЄС
  • З початку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, в яких президент брав особисту участь
  • Український військово-промисловий комплекс буде одним з найпрогресивніших
  • Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити)
  • Єдність це те, що ми маємо зараз берегти
  • Україна прямує до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка Світу
  • Ми станемо лідером у побудові “зеленої енергетики”. Також розвиватимемо власну атомну генерацію
  • Ми пройдемо цю зиму, російські ракетні удари не допоможуть їм
  • Кількість терміналів Старлінк доведемо до більше ніж 30 тисяч в найбільший час
  • Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг
  • Розвиватимемо відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки
  • 30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine
  • Бізнес це також захист України, податки це також безпека
  • На оборону за рік спрямовано більш як 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі
  • Нинішня податкова система не влаштовує тих, хто платить податки, та хто їх збирає. Треба шукати консенсус для її покращення. Водночас президент поки подякував всім, хто платить податки
  • Має бути міжнародний трибунал для росіян. Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні
  • Наша мета — відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто зараз у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей
  • Відбудова буде найбільшим економічним проектом Європи: вся територія нашої держави потребує перебудові. Так само будемо відновлювати “нормальність життя” на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку РФ. президент закликав депутатів розробити таку законодавчу рамку для стимулювання бізнесу заходити в Україну
  • Мільйони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх додому
  • Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації.

Під час виступу Зеленський також зауважив, що “не існує у світі такого золота для хрестів, які б могли перекрити моральну іржу від зв’язків з державою-терористкою”.

Окрім президента були присутні на засіданні: уряд у повному складі, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих героїв.

Також після виступу відбулося нагородження військових.

Теги: Верховна Рада, виступ, депутати, Зеленський, парламент

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