В Україні з початку широкомасштабного вторгнення РФ зруйновано більш як 35 тисяч об’єктів, зокрема уражено понад 700 об’єктів критичної інфраструктури.

По це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в етері телемарафону UAразом.

“По Україні зруйновано понад 35 тисяч об’єктів внаслідок російських атак. З майже 30 тисяч зафіксованих обстрілів з моменту вторгнення уражено 702 об’єкти критичної інфраструктури. Мова йде про газогони, електропідстанції, мости”, – розповів Євгеній Єнін.

А також зазначив, що лише за добу до поліціянтів надійшла інформація про обстріли 27 населених пунктів. За його словами, найбільше обстрілів зафіксовано в Донецькій та Луганській областях. Від початку війни там зафіксовано більше ніж 5 тисяч обстрілів. Найбільше потерпає Харківська область, там зафіксовано більш ніж 11 700 обстрілів.

Крім того, Євгеній Єнін зауважив, що зараз на Харківщині тривають деокупаційні заходи, зокрема по встановленню колаборантів. Відтак, на Харківщині вже задокументовано понад 4,5 тисячі воєнних злочинів, всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ ця цифра сягнула понад 52 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинених на території України злочинів військовослужбовцями ЗС РФ та їхніми поплічниками.

Всього в Україні за фактами співпраці з державою-агресоркою розпочато понад 2 200 кримінальних проваджень.

Також Євгеній Єнін розповів про роботу кіберполіції. За його словами, силами кіберполіції відпрацьовано майже 40 тисяч досьє на військовослужбовців армії РФ.

“Працює більш як 10 проєктів по збору інформації про військових РФ та РБ. Так само кіберполіція бере активну участь у боротьбі на інформаційному фронті, окремий напрямок це блокування ворожої дезінформації. Заблоковано вже понад 8 тисяч ресурсів РФ з різних сфер”, – повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ.