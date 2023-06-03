Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

“Провів кілька нарад, тривалих і змістовних, щодо формування нашої політики – комплексної – на перспективу. Того, що стосується подальшої трансформації держави. Того, що стосується нашої участі у глобальних процесах. Як завжди, готуємо новини й рішення, які дадуть Україні та українцям ще більше міцності”, – повідомив президент України у своєму вечірньому відеозверненні.

Зазначимо, що вчора, 2 червня, Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де, зокрема, обговорили ситуацію з укриттями в Києві та Україні загалом.

За словами президента, на Ставці була “жорстка реакція” на загибель трьох осіб – зокрема дитини – біля укриття у Києві, яке виявилось зачиненим під час повітряної тривоги.

“Доручив члену Ставки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні”, – повідомив Зеленський.

Окрім цього, на Ставці обговорено стан української протиповітряної оборони. “Її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря. Шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва”, – мовиться у повідомленні.

Третє питання – ситуація на фронті. Деталі не розголошуються.

Четверте питання – всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни.

“Готуємо відповідні рішення”, – резюмував президент.