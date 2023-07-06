Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.
За словами президента України, у Празі він планує провести предметні переговори з президентом Петром Павелом, прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою.
Також Зеленський під час свого візиту до Праги зустрінеться з членами уряду, парламенту та представниками ЗМІ.
Основні теми для обговорень – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація “Формули миру” та відбудова України.
Зазначимо, що сьогодні Володимир Зеленський здійснив візит до Болгарії, де зустрівся з низкою урядовців, зокрема й з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим.
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