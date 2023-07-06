Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до Праги, де він планує провести низку дипломатичних зустрічей.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

За словами президента України, у Празі він планує провести предметні переговори з президентом Петром Павелом, прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою.

Також Зеленський під час свого візиту до Праги зустрінеться з членами уряду, парламенту та представниками ЗМІ.

Основні теми для обговорень – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація “Формули миру” та відбудова України.

Зазначимо, що сьогодні Володимир Зеленський здійснив візит до Болгарії, де зустрівся з низкою урядовців, зокрема й з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим.