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Війна може послабити вплив Росії в Центральній Азії — і Китай може втрутитися

Президент Китаю Сі Цзіньпін приймає лідерів колишніх радянських країн на дводенному саміті, щоб закріпити обіцянки "міцної" дружби, що, на думку аналітиків, може бути означати захоплення влади.

Четвер, 18 травня 2023, 17:27
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Джерело: SkyNews.

У місті Сіань зібралися лідери Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, прокладаючи шлях до регіональної угоди з Пекіном. Дату назначили на день проведення саміту G7 в Японії.

Найважливішим контекстом цього саміту є війна РФ проти України та невизначеність регіону щодо майбутніх зобов’язань, впливу та ролі Росії в регіоні”, — пояснив Юнь Сунь, директор китайської програми мозкового центру Stimson Center у Вашингтоні.

РФ послабила економічні зв’язки з Центральною Азією через повномасштабне вторгнення. Тому держави шукають нові альтернативні ринки, серед яких може бути Китай.

Аналітик зауважив, що Центральна Азія завжди вважалася заднім двором Росії, і Китай розширює свій вплив у регіоні. Наразі з’явилися нові устремління та напрямки у відносинах між Китаєм та Центральною Азією — можливості, яких не було у минулому.

Зауважимо, цього тижня у Японії пройде саміт країн “Великої сімки” (G7), на якому, за словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, будуть здійснені кроки для посилення ізоляції РФ.

Лідери G7 об’єднаються зі своїми колегами з Європейського Союзу в Японії, щоб знайти шляхи усунення російських лазівок. Вони обговорять можливість майже повної заборони експорту до Росії, хоча ця пропозиція зазнає серйозних перешкод. Також очікується  демонстрація єдності у підтримці України, яка готується до контрнаступу.

Лідерів G7 також турбує питання, як боротися з Китаєм.

Складна реальність полягає в тому, що, попри всі розмови про диверсифікацію ланцюгів постачання, відновлення промисловості та створення самодостатності в технологічному просторі, країни G7 залишаються переплетеними та певною мірою залежними від другої за величиною економіки світу. Тож відділити “мух від котлет” (покарати Китай за нібито “економічний примус”, водночас намагаючись співпрацювати із ним у глобальних проблемах охорони здоров’я та навколишнього середовища) є неймовірно складним.

Саміт у японському місті Хіросіма є потужним нагадуванням про те, що США двічі бомбардували Японію ядерною зброєю в останні дні Другої світової війни. Відтоді Японія прийняла пацифістську конституцію та тверду антиядерну позицію, застерігаючи світ від самовдоволення тим, що ядерну зброю більше ніколи не може бути використано в конфлікті.

Теги: війна, Китай, невдоволення КНР, позиція КНР, політика, саміт, Центральна Азія

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