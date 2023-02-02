З 1 лютого військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. Президента України Володимира Зеленського закликали повернути скасовані додаткові виплати, натомість урізати надбавки народним депутатам.

Відповідну петицію опублікували на сайті президента.

Авторка Віра Русіна вважає, що під час повномасштабної війни з РФ, не варто скасовувати грошові виплати військовим, тоді як депутатам підвищують грошову винагороду.

Вона нагадала, що петиція на сайті президента про підвищення премій військовим (зі 100 тисяч до 150 тисяч, з 30 до 50 тисяч) шляхом скасовування та зняття надбавок народним депутатам заручається підписами 28 тисяч українців, і Володимир Зеленський дає розпорядження пропрацювати таку можливість. Натомість Уряд ухвалює діаметрально протилежне рішення – багатьом знизити розмір премії або взагалі її скасувати.

Не можна залазити в кишені тих, від кого сьогодні залежить, чи вдасться втримати державу. Владі потрібно вже навчитись прораховувати свої дії та рішення на декілька кроків вперед”, – закликає Русіна.

Аби заклик розглянув Володимир Зеленський, петицію мають підписати 25000 осіб протягом трьох місяців.

Зауважимо, на момент написання статті, всього за декілька днів петиція вже набрала 21 794 голосів.

Нагадаємо, з 1 лютого військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас їм планують збільшити щомісячну заробітну плату.

У Міністерстві оборони зауважили, що анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Для прикладу у відомстві нагадали, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати – 30 тисяч гривень.

Водночас, у відомстві додали, що для того, аби підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, вже з 1 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України становив не менше ніж 20 100 гривень. Також для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України — на рівні не менше, ніж 17 000 гривень.