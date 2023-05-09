Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.
“Добре знову бути в Києві, де цінності, які є важливими для нас, захищаються щодня. Тож це дуже належне місце, щоб святкувати День Європи саме тут”, — йдеться в повідомленні.
Урсула фон дер Ляєн привітала рішення президента Зеленського відзначати День Європи 9 травня й в Україні також.
Good to be back in Kyiv.
Where the values we hold dear are defended everyday.
So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.
I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023
Як пише “Укрінформ” перед початком візиту Президентка Єврокомісії розповіла про головні цілі свого візиту.
Вона має намір обговорити з керівництвом України кілька ключових напрямків співробітництва. Йдеться про доставляння боєприпасів та надання суттєвої фінансової допомоги для життєздатності держави, відновлення України.
Також представники сторін обговорять підготовку ґрунту для початку переговорів з Україною про входження до ЄС.
Нагадаємо, що за законом, 8 травня з 2015 року в Україні святкується День пам’яті й примирення, а 9 травня — День перемоги над нацизмом. Пропозиція ж президента передбачає відзначення обох цих свят 8 травня, тоді як 9 травня буде відзначатися День Європи, згідно з опублікованим указом.
- В Єврокомісії заявили, що перерахували Україні черговий траншу макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро. Загадом передбачається надання 18 мільярдів євро.
- #Букви також повідомляли про свята, іменини, традиції, прикмети 8 травня.
- У Міністерстві оборони України вважають, що нині неможливо передбачити, чи відбудеться загострення російських атак з нагоди 9 травня. Проте заступниця глави МОУ Ганна Маляр заявила, що виключати таку ймовірность не можна.