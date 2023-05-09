Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з офіційним візитом до Києва, аби відзначити День Європи та зустрітися з представниками української влади.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

“Добре знову бути в Києві, де цінності, які є важливими для нас, захищаються щодня. Тож це дуже належне місце, щоб святкувати День Європи саме тут”, — йдеться в повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн привітала рішення президента Зеленського відзначати День Європи 9 травня й в Україні також.

Good to be back in Kyiv. Where the values we hold dear are defended everyday. So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe. I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023

Як пише “Укрінформ” перед початком візиту Президентка Єврокомісії розповіла про головні цілі свого візиту.

Вона має намір обговорити з керівництвом України кілька ключових напрямків співробітництва. Йдеться про доставляння боєприпасів та надання суттєвої фінансової допомоги для життєздатності держави, відновлення України.

Також представники сторін обговорять підготовку ґрунту для початку переговорів з Україною про входження до ЄС.

Нагадаємо, що за законом, 8 травня з 2015 року в Україні святкується День пам’яті й примирення, а 9 травня — День перемоги над нацизмом. Пропозиція ж президента передбачає відзначення обох цих свят 8 травня, тоді як 9 травня буде відзначатися День Європи, згідно з опублікованим указом.