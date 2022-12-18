Президента Європейського парламенту Роберта Мецола закликала збільшити військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні у протистоянні з російським агресором на тлі зими.

Про це інформує DW.

Вона пояснила, що “цю війну слід припинити в терміновому порядку. І Україна має виграти цю війну”. За її словами, це означає “більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії”.

Глава Європарламенту зазначила, що “Україні потрібна зброя, і Європа може допомогти, надавши цю зброю”.

Водночас розмірковуючи про новий пакет санкцій проти РФ, Мецола заявила, що “пишається підтримкою”, яку Євросоюз надав Україні з початку війни, проте вона переконана, що ЄС можуть “зробити більше”.

Також президентка закликала створити спеціальний трибунал для розслідування воєнних злочинів проти України, заявивши, що “воєнні злочини проти українців, докази яких накопичуються, і руйнування цивільної інфраструктури, що продовжується, є грубим порушенням міжнародного права”.

Мецола акцентувала, що до відповідальності повинні бути притягнуті всі росіяни, винні у воєнних злочинах.