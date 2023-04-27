Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи країни на тлі майбутніх виборів глави автономного територіального утворення Гагаузія, де, за її словами, багато кандидатів є агентами РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня Молдова заборонила російській регіональній делегації поїхати до напівавтономного проросійського регіону Гагаузія, який у неділю обиратиме главу свого уряду.

Делегацію очолив Рустам Мінніханов, глава Татарстану Російської Федерації, який повідомив, що йому було відмовлено у в’їзді до Кишинева, столиці Молдови.

“Ми бачимо відкрите втручання, він прямував до Гагаузії, щоб підтримати одного з кандидатів на виборах. На жаль, багато кандидатів там є агентами РФ, а не політиками, які хочуть працювати на благо народу Гагаузії”, – сказала Мая Санду.

Молдова звинуватила Росію в спробах дестабілізувати ситуацію в країні.

“Росія не поважає і ніколи не поважала наш суверенітет і незалежність. І тепер РФ намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб перешкодити нашому європейському курсу, спровокувати хаос”, – зазначила Санду в ефірі Jurnal-TV.

Своєю чергою, Росія заперечує втручання у справи Молдови. У вівторок Росія заявила, що висилає молдавського дипломата, як помсту за вислання російського дипломата в Молдові минулого тижня.

Зазначимо, що Молдова засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке зокрема вплинуло на економіку Молдови, яка сильно залежала від постачань газу з країни-агресорки.

Згодом у Молдові почалися антиурядові протести. Санду заявила, що Росія фінансує протести та різні партії, “щоб повернути до влади політиків, які перебувають під її контролем”, і що Кишинів протистоїть цим зусиллям за підтримки ЄС.

Зауважимо, що Європейський Союз відправить цивільну місію до Молдови для допомоги у боротьбі з загрозами Росії, після низки повідомлень про те, що Кремль працює над дестабілізацією у колишній радянській республіці.

На початку тижня Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що місія у межах Спільної політики безпеки та оборони посилить “підтримку Молдови для захисту її безпеки, територіальної цілісності та суверенітету” від Росії.

Офіційні особи підтвердили, що місію буде зосереджено на “управлінні кризою та гібридними загрозами, включаючи кібербезпеку, а також на протидії маніпулюванню іноземною інформацією та втручанню”.

У лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що служби безпеки України перехопили плани Росії “зламати демократію Молдови та встановити над нею контроль”.

Проєвропейська лідерка країни, президентка Мая Санду, пізніше стверджувала, що “план включав диверсії та військово підготовлених людей, переодягнених у цивільних, для проведення насильницьких дій, нападів на урядові будівлі та захоплення заручників”.

За словами Влада Лупана, колишнього посла Молдови в ООН і професора Нью-Йоркського університету, крок Брюсселя стався після “численних сигналів, що Молдова не зможе самостійно впоратися з операціями російського впливу”.

Він сказав, що тепер місія повинна буде зосередитися на “розповідях про те, чому верховенство права та демократія ЄС приносять повагу та процвітання людям у порівнянні з російською автократичною моделлю”.

Молдова, де проживає 2,6 мільйона осіб, десятиліттями була одним із найближчих союзників Росії, а 1500 російських військових дислоковано в сепаратистському Придністров’ї.