Станом на початок червня у президентському рейтингу лідирують нинішній глава держави Володимир Зеленський та п’ятий президент України Петро Порошенко.

Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 27 травня – 1 червня 2021 року.

Соціологи навели рейтинг кандидатів на виборах президента у першому турі (якби вибори відбувалися найближчим часом).

Відносно більшу підтримку має нинішній президент Володимир Зеленський: у разі участі у виборах зазначених у списку кандидатів він отримав би 27,3% підтримки (серед тих респондентів, хто збирається голосувати і визначився з вибором).

На другому місці – п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко, за якого проголосували б 14,6% респондентів (серед тих, хто визначився з вибором).

На третьому місці – лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко з 11,9% підтримки.

Четверте місце зараз ділять з приблизно однаковою підтримкою Ігор Смешко (9,5%) та один із лідерів “ОПЗЖ” Юрій Бойко (9,2%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Як відомо, в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів). Було опитано 2000 респондентів, котрі мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.