Президент України Володимир Зеленський ще остаточно не визначився, чи балотуватиметься на другий президентський термін.

Про це заявив в інтерв’ю “Радіо НВ” заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він стверджує, що питання про можливий похід Зеленського на другий термін “накручене ЗМІ”.

“Це питання взагалі не вирішене. Це питання, можна сказати, трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в телеграм-каналах”, – запевнив Тимошенко.

Він додав, що коли таке рішення буде прийнято, Зеленський повідомить про це своїй команді і громадянам України.

“Рішення прийматиме особисто президент. Коли він його прийме, я думаю, що він скаже не тільки своїй команді, а і взагалі населенню України”, — зазначив Тимошенко.

(На відео – з 27:58)

Як відомо, у березні на пресконференції за підсумками з’їзду пропрезидентської партії “Слуга народу” голова фракції “слуг” Давид Арахамія заявив, що політсила проситиме Володимира Зеленського балотуватися на другий термін.

“Ми будемо його просити йти на другий термін. А як він вирішить – це його особисте рішення”, – зазначив тоді Арахамія.

Він також розповідав журналістам, на що готовий, аби Зеленський вдруге балотувався в президенти.