Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.
Внаслідок боїв окупанти знищили власні дев’ять танків та чотири БТР. У результаті Збройні сили заощадили 13 Javelin. Українська армія попросила окупантів і надалі продовжувати самоліквідовуватися.
Також ЗСУ порекомендували з’ясувати, де зараз перебувають їхні нащадки. Серед варіантів вже “у списках утилізованих окупантів” або “поки що серед живих”.
“Але це лише за бажанням. Можна не з’ясовувати. Все одно всі вони будуть в одному списку, але у різних целофанових пакетах”, — додали ЗСУ у повідомленні.
- Нагадаємо, на подвір’я народного депутата Дмитра Разумкова прилетіли уламки російської ракети. Збройні сили України вчасно її збили.
- Російські терористи відмовили у наданні “зеленого коридору” для постачання гуманітарної допомоги у Херсонську область. Хоча після перемовин вони казали зворотнє.
- Бомбардування окупантів призвели до смертей 47 мирних громадян у Чернігові. Терористи обстрілювали житловий масив в центрі міста.
- Наразі автомобілі з пропагандистами, котрі були залучені для перевезення і фабрикування ролика про “щасливе захоплення”, розташувались поблизу будівлі Херсонської облдержадміністрації. Всі вони мають позначки “Z”, які використовує російська армія на техніці, що бере участь у вторгненні в Україну.