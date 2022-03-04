У Київській області, під Северинівкою терористи вирішили боротися із загарбниками. Тобто російські окупанти напали самі на себе, знищивши власну техніку!

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

Внаслідок боїв окупанти знищили власні дев’ять танків та чотири БТР. У результаті Збройні сили заощадили 13 Javelin. Українська армія попросила окупантів і надалі продовжувати самоліквідовуватися.

Також ЗСУ порекомендували з’ясувати, де зараз перебувають їхні нащадки. Серед варіантів вже “у списках утилізованих окупантів” або “поки що серед живих”.

“Але це лише за бажанням. Можна не з’ясовувати. Все одно всі вони будуть в одному списку, але у різних целофанових пакетах”, — додали ЗСУ у повідомленні.