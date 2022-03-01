Згідно з новими супутниковими знімками Maxar російський військовий конвой під Києвом має довжину понад у 64 км.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Нові супутникові знімки від Maxar Technologies показують, що колона російських військових, яка досягла околиць Києва, навіть довша, ніж передбачалося раніше.

Аналітики Maxar зазначили, що довжина конвою понад 64 км. Раніше вважалось, що колона зайняла приблизно 27 км.

За даними CNN великий військовий конвой складався з бронетехніки, танків, буксируваної артилерії та іншої логістичної техніки.

Maxar пов’язує оновлену довжину конвою з додатковими супутниковими знімками, які вони зібрали та проаналізували. У Maxar наголосили, що дані та зображення, зроблені в понеділок, показують, що колона простягається від авіабази Антонова — приблизно у 27 км від центру Києва — на північ від Прибірська, Україна.

У компанії зазначили, що бачила клуби диму, що підіймалися з низки будинків і будівель на північ і північний захід від Іванкова, біля доріг, якими рухалася колона. Наразі невідомо, що стало причиною клубів диму.

За словами аналітиків Maxar, в деяких районах дороги настільки забиті військовою технікою, що насправді утворюються затори.