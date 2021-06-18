Майк Пенс, ексвіцепрезидент США за президентства Дональда Трампа, провів зустріч з потенційними виборцями в Орландо (штат Флорида). В залі була група з "релігіозних консерваторів (республіканців)", які вигукували різні негативні репліки щодо Пенса. Зокрема, вони назвали його "зрадником", бо той визнав результати президентських виборів та перемогу Джо Байдена.

Про це повідомляє The Guardian.

Пенс виступав в Орландо з 28-хвилинною промовою.

Після його виступу присутні аплодували Пенсу стоячи, однак прихильники Трампа почали вигукувати різні негативні репліки на адресу Пенса. Зокрема, вони називали його “зрадником”. Їх одразу вивели представники поліції.

Всі, хто потім виходили з зали, де виступав Пенс, звертали увагу на активіста Ріка Херлі в червоній кепці “Зробимо Америку великою знову” (політичне гасло кампанії Трампа). Він вигукував щось на кшталт:

“Нам потрібно починатися боротися! Нам потрібно перестати бути такими добрими. Чорт, що відбувається? Чому сюди приїхав Пенс? Чому Трамп досі триває руки за спиною?”, – вигукував активіст, на слова якого не звертали увагу.

Він додав, що 6 січня був серед тих, хто влаштували штурм Капітолія.

“Він (Пенс) вдарив Дональда Трампа ножем в спину, забрав монети, як Юда”, – викрикував активіст.

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Наразі Пенса називають потенційним суперником Дональда Трампа на наступних президентських виборах у 2024 році. Саме Пенс може стати кандидатом в президенти США від Республіканської партії.

Президентські амбіції Пенс продемонстрував 6 січня, під час “штурму Капітолію”. Тоді він прямо відмовився виконувати наказ Трампа і заявив, що буде дотримуватися процедури затвердження перемоги Джо Байдена на виборах, як цього вимагає Конституція.