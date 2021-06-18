Про це повідомляє The Guardian.
Пенс виступав в Орландо з 28-хвилинною промовою.
Після його виступу присутні аплодували Пенсу стоячи, однак прихильники Трампа почали вигукувати різні негативні репліки на адресу Пенса. Зокрема, вони називали його “зрадником”. Їх одразу вивели представники поліції.
Всі, хто потім виходили з зали, де виступав Пенс, звертали увагу на активіста Ріка Херлі в червоній кепці “Зробимо Америку великою знову” (політичне гасло кампанії Трампа). Він вигукував щось на кшталт:
“Нам потрібно починатися боротися! Нам потрібно перестати бути такими добрими. Чорт, що відбувається? Чому сюди приїхав Пенс? Чому Трамп досі триває руки за спиною?”, – вигукував активіст, на слова якого не звертали увагу.
Він додав, що 6 січня був серед тих, хто влаштували штурм Капітолія.
“Він (Пенс) вдарив Дональда Трампа ножем в спину, забрав монети, як Юда”, – викрикував активіст.
Наразі Пенса називають потенційним суперником Дональда Трампа на наступних президентських виборах у 2024 році. Саме Пенс може стати кандидатом в президенти США від Республіканської партії.
Президентські амбіції Пенс продемонстрував 6 січня, під час “штурму Капітолію”. Тоді він прямо відмовився виконувати наказ Трампа і заявив, що буде дотримуватися процедури затвердження перемоги Джо Байдена на виборах, як цього вимагає Конституція.
- Колишній віцепрезидент США Майк Пенс, який займав цю посаду за часів президентства Дональда Трампа, знайшов нове заняття: він буде записувати подкасти.
- Згідно з даними Politico, Пенс також подумує випустити книгу і запустити фонд зі збору коштів для Республіканської партії. За інформацією журналістів, політик працює над просуванням кандидатів від партії в Палату представників і Сенат на виборах у 2022 році, а також замислюється про участь у президентських перегонах у 2024 році.
- Раніше повідомлялося, що в колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, виявляється, немає свого житла, а також немає значних заощаджень. Журналісти зазначали, що близькому соратнику Дональда Трампа просто ніде жити.