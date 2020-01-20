Відеозвернення в.о. глави відомства опубліковано на сайті ДБР.

У своєму зверненні Венедіктова повідомила, що кандидати на пост її заступників голови вже обрані, а укази про їхнє призначення — підписані.

“Як тільки ми почали чітко виконувати вимоги закону, формувати підрозділ з розслідування справ Майдану з неупереджених слідчих, кожному з яких я подивилася в очі, активізували хід розслідування важливих справ, почалася хвиля бруду, спочатку щодо самих слідчих у справах Майдану, потім щодо призначеного керівника підрозділу. … Кожен хоче поставити свого, і ставки зросли. Повідомляю: комісія з відбору заступників закінчила свою роботу. Кандидати пройшли спецперевірку. Накази на призначення з заступники підписані”, — сказала в.о. директора відомства.

Інформацію, що з’явилася напередодні, про можливе призначення заступником голови ДБР Олександра Бабікова, — адвоката втік екс-президента України Віктора Януковича — Венедіктова назвала “маніпуляцією” та “спланованою акцією”.

“Щодо маніпуляцій “адвокат Януковича, заступник голови ДБР буде розслідувати справи Майдану”: я неодноразово наголошувала та повторю ще раз, щоб громадськість була впевнена в неупередженості. Підрозділ у справах Майдану підпорядкований особисто директору ДБР, чиї обов’язки на сьогоднішній день виконую я. Вжито всі передбачені законом заходи щодо недопущення конфлікту інтересів. … Бачу прямий зв’язок між активізацією розслідування резонансних справ проти зловживань посадових осіб і інформаційною атакою, яка за останні декілька днів спрямована на дискредитацію кадрових призначень керівництва ДБР, які пройшли конкурс відповідно до законодавства України. Маніпуляції не бувають чесними. Але в цьому випадку відбувається добре спланована та профінансована акція для впливу на свідомість громадян і дискредитації ДБР”, — заявила вона.

Варто відзначити, що при цьому ані сама Венедіктова, ані прес-службі відомства не назвали імена новопризначених членів керівництва ДБР.