Відеозвернення в.о. глави відомства опубліковано на сайті ДБР.
У своєму зверненні Венедіктова повідомила, що кандидати на пост її заступників голови вже обрані, а укази про їхнє призначення — підписані.
“Як тільки ми почали чітко виконувати вимоги закону, формувати підрозділ з розслідування справ Майдану з неупереджених слідчих, кожному з яких я подивилася в очі, активізували хід розслідування важливих справ, почалася хвиля бруду, спочатку щодо самих слідчих у справах Майдану, потім щодо призначеного керівника підрозділу. … Кожен хоче поставити свого, і ставки зросли. Повідомляю: комісія з відбору заступників закінчила свою роботу. Кандидати пройшли спецперевірку. Накази на призначення з заступники підписані”, — сказала в.о. директора відомства.
Інформацію, що з’явилася напередодні, про можливе призначення заступником голови ДБР Олександра Бабікова, — адвоката втік екс-президента України Віктора Януковича — Венедіктова назвала “маніпуляцією” та “спланованою акцією”.
“Щодо маніпуляцій “адвокат Януковича, заступник голови ДБР буде розслідувати справи Майдану”: я неодноразово наголошувала та повторю ще раз, щоб громадськість була впевнена в неупередженості. Підрозділ у справах Майдану підпорядкований особисто директору ДБР, чиї обов’язки на сьогоднішній день виконую я. Вжито всі передбачені законом заходи щодо недопущення конфлікту інтересів. … Бачу прямий зв’язок між активізацією розслідування резонансних справ проти зловживань посадових осіб і інформаційною атакою, яка за останні декілька днів спрямована на дискредитацію кадрових призначень керівництва ДБР, які пройшли конкурс відповідно до законодавства України. Маніпуляції не бувають чесними. Але в цьому випадку відбувається добре спланована та профінансована акція для впливу на свідомість громадян і дискредитації ДБР”, — заявила вона.
Варто відзначити, що при цьому ані сама Венедіктова, ані прес-службі відомства не назвали імена новопризначених членів керівництва ДБР.
- Нагадаємо, раніше в Державному бюро розслідувань (ДБР) оголосили конкурс на посади трьох заступників в.о. директора відомства Ірини Венедиктової.
- У політичній партії “Голос” вважають фейковим конкурс на посади заступників виконувачки обов’язків голови Державного бюро розслідувань. Зокрема, через вкрай обмежений термін подання документів.
- Після обробки документів для участі в конкурсі було допущено 5 кандидатів на посаду першого заступника директора ГБР та 6 кандидатів на посади заступників.