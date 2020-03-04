Народний депутат від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що міністра Вадима Пристайка та віце-прем'єра Дмитра Кулебу поміняють місцями.

Про це Верещук розповіла журналістам після засідання фракції правлячої партії.

“Міністром закордонних справ, я сподіваюся, буде пан Кулеба, а міністром з питань європейської інтеграції пан Пристайко“, – сказала вона.

В той же час Верещук наголосила, що дані зміни будуть проголосовані українським парламентом окремо.

Також народний депутат додала, що майбутній голова уряду має підтримку фракції “Слуги народу“.

“Прем’єр–міністр має повноту довіри від нашої фракції“, – сказала вона.